ЄС очікує дотримання верховенства права у справі Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Європейському Союзі поінформовані про зняття недоторканості з народного депутата України Надії Савченко та закликають уряд дотримуватись верховенства права, а також прав Савченко. Про це у відповіді на запит повідомили УНН у прес-службі представництва ЄС в Україні.
"Ми знаємо про зняття Верховною Радою недоторканості з народного депутата Надії Савченко. Ми очікуємо, що буде дотримано верховенство права, а також права пані Савченко", - повідомили у представництві.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.