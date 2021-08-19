ЕС не должен позволить РФ и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Европейский Союз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.
Цитата:
"Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану в онлайн-формате, где обменялись мнениями, как Евросоюз должен себя позиционировать относительно новой политической реальности в Кабуле. Но чего мы не можем делать, так это позволить Китаю и России взять контроль над ситуацией...", - заявил Боррель.
Детали
Кроме того, он сказал, что уже 106 сотрудников делегаций ЕС и их семьи безопасно покинули Афганистан, но добавил, что около 300 все еще остаются там.
Добавим
Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана в связи с военным конфликтом в стране. Там подчеркнули об угрозе жизни афганским женщинам на территории государства.
Добавим, что по информации СМИ, талибы активизируют поиск афганцев, которые сотрудничали с американскими и британскими силами.
Контекст
После 11-дневного наступления боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.