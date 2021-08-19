ЄС не повинен дозволити РФ і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Європейський Союз не повинен дозволити Росії і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані. Про це на позаплановому засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і з питань розвитку заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель, передає УНН.
Цитата:
"Ми провели зустріч голів МЗС ЄС щодо Афганістану в онлайн-форматі, де обмінялися думками, як Євросоюз повинен себе позиціонувати щодо нової політичної реальності в Кабулі. Але чого ми не можемо робити, так це дозволити Китаю та Росії взяти контроль над ситуацією..." - заявив Боррель.
Деталі
Окрім того, він сказав, що вже 106 співробітників делегацій ЄС та їх сім'ї безпечно покинули Афганістан, але додав, що близько 300 все ще залишаються там.
Додамо
Європейська комісія закликала країни ЄС взяти участь в евакуації біженців з Афганістану у зв'язку з військовим конфліктом в країні. Там підкреслили про загрозу життю афганським жінкам на території держави.
Додамо, що за інформацією ЗМІ, таліби активізують пошук афганців, які співпрацювали з американськими і британськими силами.
Контекст
Після 11-денного настання бойовики "Талібану" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.