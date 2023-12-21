ЕС направил последний транш макрофина Украине на 2023 год в 1,5 млрд евро

Европейская комиссия сегодня выплачивает Украине еще 1,5 миллиарда евро - последний транш по 18-миллиардной программе макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, призвав найти соглашение, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, пишет УНН.

Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена - написала фон дер Ляйен в Х.

Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года