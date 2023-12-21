ЕС направил последний транш макрофина Украине на 2023 год в 1,5 млрд евро

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
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Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

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Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
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Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  137865 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133318 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156807 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155904 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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19 декабря  •  151339 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143736 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Новости по теме

ЕС направил последний транш макрофина Украине на 2023 год в 1,5 млрд евро

Европейская комиссия выделила последний транш в 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета помощи Украине, при этом фон дер Ляйен призвала заключить соглашение о дальнейшей поддержке.

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ЕС направил последний транш макрофина Украине на 2023 год в 1,5 млрд евро

Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду

Украинские пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения в Польшу около сотни монет и нескольких старинных ювелирных изделий, изъяв предметы, имеющие потенциальную историческую ценность, для проведения следственных действий.

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Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду

КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства

Опрос Киевского международного института социологии показал, что 37% украинцев поддерживают правительство национального единства, 38% относятся к нему нейтрально, а 19% - против. Также большинство респондентов не определились с тем, кто должен его возглавить.

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КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства

Кубраков провел первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши: обсудили разблокирование границы

Украина и Польша обсуждают пути разблокирования границы на фоне блокады польских перевозчиков. Министры инфраструктуры намерены окончательно согласовать общую позицию в Киеве на этой неделе.

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Кубраков провел первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши: обсудили разблокирование границы

В Шевченковском районе Киева перекрыто движение транспорта и частично прекращено водоснабжение из-за прорыва трубы

В Шевченковском районе Киева из-за повреждения водопровода на улице Деревянской затруднено движение транспорта, что также повлекло перебои с водоснабжением в некоторых населенных пунктах.

Киев •   •  11005 просмотра
В Шевченковском районе Киева перекрыто движение транспорта и частично прекращено водоснабжение из-за прорыва трубы

Остановлена работа энергоблока ТЭС в Донецкой области, дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Российские войска обстреляли тепловую электростанцию в Донецкой области, что привело к остановке одного из блоков, однако министерство энергетики Украины подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема работает стабильно.

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Остановлена работа энергоблока ТЭС в Донецкой области, дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Украина объявила в розыск российского олигарха Гинера и заместителя председателя Госдумы Бабакова

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили в розыск российского олигарха Евгения Гинера и заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова за действия, направленные на незаконное изменение границ территории Украины. Датой исчезновения Гинера указано 14 августа 2023 года, тогда как Бабаков считается пропавшим без вести с 16 апреля 2022 года.

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Украина объявила в розыск российского олигарха Гинера и заместителя председателя Госдумы Бабакова

Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"

Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что служба усиливает операции против критически важных российских военных объектов, чтобы ограничить военный потенциал россии и ускорить победу Украины.

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Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ

Молдова намерена выйти из почти всех соглашений СНГ до конца 2024 года. Причем техническое расторжение уже происходит, а итоговой декларации не будет.

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До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.

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Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго