ЕС направил последний транш макрофина Украине на 2023 год в 1,5 млрд евро
Европейская комиссия выделила последний транш в 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета помощи Украине, при этом фон дер Ляйен призвала заключить соглашение о дальнейшей поддержке.
Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду
Украинские пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения в Польшу около сотни монет и нескольких старинных ювелирных изделий, изъяв предметы, имеющие потенциальную историческую ценность, для проведения следственных действий.
КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства
Опрос Киевского международного института социологии показал, что 37% украинцев поддерживают правительство национального единства, 38% относятся к нему нейтрально, а 19% - против. Также большинство респондентов не определились с тем, кто должен его возглавить.
Кубраков провел первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши: обсудили разблокирование границы
Украина и Польша обсуждают пути разблокирования границы на фоне блокады польских перевозчиков. Министры инфраструктуры намерены окончательно согласовать общую позицию в Киеве на этой неделе.
В Шевченковском районе Киева перекрыто движение транспорта и частично прекращено водоснабжение из-за прорыва трубы
В Шевченковском районе Киева из-за повреждения водопровода на улице Деревянской затруднено движение транспорта, что также повлекло перебои с водоснабжением в некоторых населенных пунктах.
Остановлена работа энергоблока ТЭС в Донецкой области, дефицита электроэнергии нет - Минэнерго
Российские войска обстреляли тепловую электростанцию в Донецкой области, что привело к остановке одного из блоков, однако министерство энергетики Украины подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема работает стабильно.
Украина объявила в розыск российского олигарха Гинера и заместителя председателя Госдумы Бабакова
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили в розыск российского олигарха Евгения Гинера и заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова за действия, направленные на незаконное изменение границ территории Украины. Датой исчезновения Гинера указано 14 августа 2023 года, тогда как Бабаков считается пропавшим без вести с 16 апреля 2022 года.
Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"
Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что служба усиливает операции против критически важных российских военных объектов, чтобы ограничить военный потенциал россии и ускорить победу Украины.
До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ
Молдова намерена выйти из почти всех соглашений СНГ до конца 2024 года. Причем техническое расторжение уже происходит, а итоговой декларации не будет.
Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго
Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.