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ЕС предоставит Украине 900 генераторов - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 411124 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европейский Союз предоставит Украине 900 генераторов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Цитата

«ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, включая больницы. И мы посылаем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет», - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Дополнение

Франция 7 декабря передала для Украины 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

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