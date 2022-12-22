ЕС предоставит Украине 900 генераторов - фон дер Ляйен

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«ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, включая больницы. И мы посылаем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет», - написала фон дер Ляйен в Twitter.

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Франция 7 декабря передала для Украины 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.