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ЄС надасть Україні 900 генераторів - фон дер Ляєн

ЄС надасть Україні 900 генераторів - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 411128 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Цитата

«ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для живлення країни, включно з лікарнями. І ми надсилаємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде», - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Доповнення

Франція 7 грудня передала для України 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

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