ЄС надасть Україні 900 генераторів - фон дер Ляєн

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«ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для живлення країни, включно з лікарнями. І ми надсилаємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде», - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Доповнення

Франція 7 грудня передала для України 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.