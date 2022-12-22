ЄС надасть Україні 900 генераторів - фон дер Ляєн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
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«ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для живлення країни, включно з лікарнями. І ми надсилаємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде», - написала фон дер Ляєн у Twitter.
Доповнення
Франція 7 грудня передала для України 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.