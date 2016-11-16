ЕС предоставит ГПСУ технику стоимостью 2 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский Союз предоставит Государственной пограничной службе Украины техническое оборудование и транспортные средства общей стоимостью 2 млн евро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.
"22 ноября в Житомире Государственная пограничная служба Украины получит техническое оборудование и транспортные средства общей стоимостью два миллиона евро. Эта техническая помощь является частью второй фазы международного проекта СУРКАП, что укрепляет потенциал пограничных ведомств Украины и Беларуси по защите общей границы. Проект финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ)", - сказано в сообщении.