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15 марта, 19:03 • 111183 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155111 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130634 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123681 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108813 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103547 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100139 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129678 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127619 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ЕС предоставит ГПСУ технику стоимостью 2 млн евро

ЕС предоставит ГПСУ технику стоимостью 2 млн евро

Киев • УНН

 • 8829 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский Союз предоставит Государственной пограничной службе Украины техническое оборудование и транспортные средства общей стоимостью 2 млн евро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.

"22 ноября в Житомире Государственная пограничная служба Украины получит техническое оборудование и транспортные средства общей стоимостью два миллиона евро. Эта техническая помощь является частью второй фазы международного проекта СУРКАП, что укрепляет потенциал пограничных ведомств Украины и Беларуси по защите общей границы. Проект финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ)", - сказано в сообщении.

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