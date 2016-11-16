ЄС надасть ДПСУ техніку вартістю 2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Європейський Союз надасть Державній прикордонній службі України технічне обладнання та транспортні засоби загальною вартістю два мільйони євро. Про це УНН повідомили у прес-службі Представництва Європейського
Союзу в Україні.
"22 листопада в Житомирі Державна прикордонна служба України отримає технічне обладнання та транспортні засоби загальною вартістю два мільйони євро. Ця технічна допомога є частиною другої фази міжнародного проекту СУРКАП, що зміцнює потенціал прикордонних відомств України та Білорусі із захисту спільного кордону. Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ)", — сказано в повідомленні.