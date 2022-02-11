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ЕС могут внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций

ЕС могут внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций

Киев • УНН

 • 22432 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. ЕС могут внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций. В список могут попасть также Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.

Детали

Евросоюз ведет 2 списки подозрительных налоговых юрисдикций: так называемые черный и серый. 

"Серый список"

Сюда вносятся страны, которые "считаются сотрудничающими с налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств".

Новая версия "серого" списка должна быть утверждена министрами стран Евросоюза 24 февраля.

Сейчас в "серый" список входят следующие юрисдикции: Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Доминика, Гонконг, Ямайка, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Катар, Сейшельские острова, Таиланд, Турция и Уругвай. По мнению Брюсселя, они еще не полностью придерживаются международных налоговых стандартов, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению.

"Черный список"

Это список офшоров создан на основании 4-й директивой ЕС против отмывания денег, принятой в 2015 году. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с Евросоюзом.

Покинуть этот список можно лишь, если страны обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый "серый" список ЕС.

Напомним

Великобритания опубликовала новый закон, который расширяет круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть подвергнуты санкциям в случае вторжения Москвы до Украины,

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