ЕС могут внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. ЕС могут внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций. В список могут попасть также Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.
Детали
Евросоюз ведет 2 списки подозрительных налоговых юрисдикций: так называемые черный и серый.
"Серый список"
Сюда вносятся страны, которые "считаются сотрудничающими с налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств".
Новая версия "серого" списка должна быть утверждена министрами стран Евросоюза 24 февраля.
Сейчас в "серый" список входят следующие юрисдикции: Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Доминика, Гонконг, Ямайка, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Катар, Сейшельские острова, Таиланд, Турция и Уругвай. По мнению Брюсселя, они еще не полностью придерживаются международных налоговых стандартов, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению.
"Черный список"
Это список офшоров создан на основании 4-й директивой ЕС против отмывания денег, принятой в 2015 году. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с Евросоюзом.
Покинуть этот список можно лишь, если страны обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый "серый" список ЕС.
Напомним
Великобритания опубликовала новый закон, который расширяет круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть подвергнуты санкциям в случае вторжения Москвы до Украины,