ЄС можуть внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. ЄС можуть внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій. У список можуть потрапити також Ізраїль, Бермуди і Британські Віргінські острови. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.
Деталі
Як відомо, Євросоюз веде 2 списки підозрілих податкових юрисдикцій: так звані чорний та сірий.
"Сірий список"
Сюди вносяться країни, які "вважаються співпрацюючими з податкових питань за умови успішного виконання ними взятих на себе зобов'язань".
Нова версія "сірого" списку має бути затверджена міністрами країн Євросоюзу 24 лютого.
Зараз в "сірий" список входять наступні юрисдикції: Ангілья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Домініка, Гонконг, Ямайка, Йорданія, Малайзія, Північна Македонія, Катар, Сейшельські острови, Таїланд, Туреччина і Уругвай. На думку Брюсселя, вони ще не повністю дотримуються міжнародних податкових стандартів, але взяли на себе достатні зобов'язання щодо їх впровадження.
"Чорний список"
Це список офшорів створений на підставі 4-ї директиви ЄС проти відмивання грошей, прийнятої у 2015 році. Держави і території з чорного списку офшорів піддаються більш суворому контролю за операціями з Євросоюзом.
Покинути цей список можна лише, якщо країни зобов'язуються провести реформи і змінити правила, що сприяють ухиленню від сплати податків. У цьому випадку вони переходять у так званий "сірий" список ЄС.
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