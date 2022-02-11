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ЄС можуть внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій

ЄС можуть внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій

Київ • УНН

 • 22433 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. ЄС можуть внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій. У список можуть потрапити також Ізраїль, Бермуди і Британські Віргінські острови. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.

Деталі

Як відомо, Євросоюз веде 2 списки підозрілих податкових юрисдикцій: так звані чорний та сірий.

"Сірий список"

Сюди вносяться країни, які "вважаються співпрацюючими з податкових питань за умови успішного виконання ними взятих на себе зобов'язань".

Нова версія "сірого" списку має бути затверджена міністрами країн Євросоюзу 24 лютого.

Зараз в "сірий" список входять наступні юрисдикції: Ангілья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Домініка, Гонконг, Ямайка, Йорданія, Малайзія, Північна Македонія, Катар, Сейшельські острови, Таїланд, Туреччина і Уругвай. На думку Брюсселя, вони ще не повністю дотримуються міжнародних податкових стандартів, але взяли на себе достатні зобов'язання щодо їх впровадження.

"Чорний список"

Це список офшорів створений на підставі 4-ї директиви ЄС проти відмивання грошей, прийнятої у 2015 році. Держави і території з чорного списку офшорів піддаються більш суворому контролю за операціями з Євросоюзом.

Покинути цей список можна лише, якщо країни зобов'язуються провести реформи і змінити правила, що сприяють ухиленню від сплати податків. У цьому випадку вони переходять у так званий "сірий" список ЄС.

Нагадаємо

Велика Британія опублікувала новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути піддані санкціям у разі вторгнення Москви до України,

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