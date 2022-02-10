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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Велика Британія посилила санкційний режим проти Росії: деталі

Велика Британія посилила санкційний режим проти Росії: деталі

Київ • УНН

 • 22124 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У четвер Велика Британія опублікувала новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути піддані санкціям у разі вторгнення Москви до України, інформує УНН.

Деталі

Нові закони дозволять Великій Британії накладати наджорсткі санкції на тих, хто близький до Кремля та причетний до дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності. Це частина міжнародних зусиль щодо визначення економічних наслідків для Росії.

В них також викладено повноваження накладати санкції на тих, хто отримує вигоду від російського уряду чи підтримує його.

"Велика Британія тепер може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом Росії осіб та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для уряду Росії, а також на їх власників, директорів та довірених осіб", - йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ.

Нові санкції можуть бути введені для стратегічно важливих галузей: хімічна промисловість, будівництво, оборона, електроніка, енергетика, гірничодобувна промисловість, фінансові послуги, інформація, зв'язок та цифрові технології та транспорт.

Закон набув чинності о 17:00 за Грінвічем.

Велика Британія публічно не розкрила можливих цілей будь-яких санкцій, але попередила, що вони будуть введені в момент будь-якого вторгнення.

Додамо

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс раніше попереджала, що "путінським олігархам ніде буде сховатися".

Росія заперечує, що має намір вторгнутися до України.

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