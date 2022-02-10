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Великобритания ужесточила санкционный режим против России: детали

Великобритания ужесточила санкционный режим против России: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В четверг Великобритания опубликовала новый закон, который расширяет круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть подвергнуты санкциям в случае вторжения Москвы в Украину, информирует УНН.

Детали

Новые законы позволят Великобритании накладывать сверхжесткие санкции на тех, кто близок к Кремлю и причастен к дестабилизации Украины, подрыву или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости. Это часть международных усилий по определению экономических последствий для России.

В них также изложены полномочия накладывать санкции на тех, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

"ВеликоБритания теперь может применять санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, а и аффилированных с правительством России лиц и предприятий, имеющих экономическое и стратегическое значение для правительства России, а также на их владельцев, директоров и доверенных лиц", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Новые санкции могут быть введены для стратегически важных отраслей: химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, горнодобывающая промышленность, финансовые услуги, информация, связь и цифровые технологии и транспорт.

Закон вступил в силу в 17:00 по Гринвичу.

Великобритания публично не раскрыла возможных целей каких-либо санкций, но предупредила, что они будут введены в момент любого вторжения.

Добавим

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее предупреждала, что "путинским олигархам негде будет укрыться".

Россия отрицает, что намерена вторгнуться в Украину.

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