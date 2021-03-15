ЕС может одобрить российскую вакцину от COVID-19 не раньше мая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину “Спутник V” не раньше мая. Об этом в понедельник в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, пишет УНН.
Детали
“Спутник V” — вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства, — заявил Кавалери. — Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы (дать ответ)“.
На уточняющий вопрос ведущего, возможно ли одобрение в мае, представитель европейского регулятора ответил: “Думаю, что да”.
Контекст
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины “Спутник V”. В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.
Сегодня также стало известно, что Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины “Спутник V”, чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции.