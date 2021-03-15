ЄС може схвалити російську вакцину від COVID-19 не раніше травня

Деталі

“Супутник V” — вакцина, яка заслуговує загального інтересу. Ми раді співпраці з компанією-виробником, подивимося, чи зможемо ми використовувати препарат в Європі. Однак ми повинні перевірити стандарти виробництва, — заявив Кавалері. — Я думаю, що до кінця квітня ми не будемо готові (дати відповідь)“.

На уточнююче запитання ведучого, чи можливе схвалення в травні, представник європейського регулятора відповів: “Думаю, що так”.

Контекст

Європейське агентство лікарських засобів 4 березня повідомило про початок процедури послідовної експертизи вакцини “Супутник V”. У регуляторі ЄС заявили, що в ході перевірки фахівці оцінять відповідність препарату стандартам Євросоюзу в сфері ефективності, безпеки та якості.

Сьогодні також стало відомо, що Євросоюз має намір почати переговори з питання закупівлі російської вакцини “Супутник V”, щоб реалізувати програму вакцинації населення європейських країн від коронавірусної інфекції.