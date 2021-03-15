ЄС може схвалити російську вакцину від COVID-19 не раніше травня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може схвалити російську вакцину “Супутник V” не раніше травня. Про це в понеділок в ефірі радіостанції Il Sole 24 Ore заявив глава департаменту EMA з питань загроз здоров’ю і стратегії вакцинації Марко Кавалері, пише УНН.
Деталі
“Супутник V” — вакцина, яка заслуговує загального інтересу. Ми раді співпраці з компанією-виробником, подивимося, чи зможемо ми використовувати препарат в Європі. Однак ми повинні перевірити стандарти виробництва, — заявив Кавалері. — Я думаю, що до кінця квітня ми не будемо готові (дати відповідь)“.
На уточнююче запитання ведучого, чи можливе схвалення в травні, представник європейського регулятора відповів: “Думаю, що так”.
Контекст
Європейське агентство лікарських засобів 4 березня повідомило про початок процедури послідовної експертизи вакцини “Супутник V”. У регуляторі ЄС заявили, що в ході перевірки фахівці оцінять відповідність препарату стандартам Євросоюзу в сфері ефективності, безпеки та якості.
Сьогодні також стало відомо, що Євросоюз має намір почати переговори з питання закупівлі російської вакцини “Супутник V”, щоб реалізувати програму вакцинації населення європейських країн від коронавірусної інфекції.