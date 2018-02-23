ЕС мог бы легко усилить экономические санкции против России - Ющенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64350 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78771 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81488 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107707 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100492 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104605 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111564 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ЕС мог бы легко усилить экономические санкции против России - Ющенко

ЕС мог бы легко усилить экономические санкции против России - Ющенко

Киев  •  УНН

 • 8731 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Европа могла бы при желании легко заменить поставки российских энергоресурсов, что для РФ стало бы большой потерей. Об этом сказал экс-президент Украины Виктор Ющенко на IV Балтийско-Черноморском форуме, передает корреспондент УНН.

"Мы должны говорить не только о демократическом компоненте или о милитаристском компоненте, экономический компонент - как без экономики, без здоровых финансов выиграть? Как без солидарной позиции гуманитарной или санкционной? Один сюжет, который показывает большие возможности, приведу в статистике: 82% энергетического ресурса, который производит Россия, она его продает в объединенной Европе, 82% нефти, газа, энергетики с того, что она производит, продает в Западную Европу", - отметил он.

Ющенко подчеркнул, что Западная Европа является главным покупателем России в сфере энергообеспечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко: в Восточной Европе на сегодня 6 конфликтов, все они - русские

"Если вы посмотрите на энергетический баланс Западной Европы, только 30% Европа необходимых энергоресурсов получает из России. 2/3 она получает из других регионов, которые легко можно заменить - я не говорю в принципе, но 10-15 российских поставок можно заменить. Теперь у меня риторический вопрос: мы понимаем, что каждая тонна нефти куплена Европой в России - это финансирование агрессии и оккупации, или нет?" - отметил он.

По словам экс-президента, это риторический вопрос, "к которому мы не привыкли".

"Воевать можно различными способами. Ограничивать имперскую политику можно другими способами", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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