ЕС мог бы легко усилить экономические санкции против России - Ющенко

"Мы должны говорить не только о демократическом компоненте или о милитаристском компоненте, экономический компонент - как без экономики, без здоровых финансов выиграть? Как без солидарной позиции гуманитарной или санкционной? Один сюжет, который показывает большие возможности, приведу в статистике: 82% энергетического ресурса, который производит Россия, она его продает в объединенной Европе, 82% нефти, газа, энергетики с того, что она производит, продает в Западную Европу", - отметил он.

Ющенко подчеркнул, что Западная Европа является главным покупателем России в сфере энергообеспечения.

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"Если вы посмотрите на энергетический баланс Западной Европы, только 30% Европа необходимых энергоресурсов получает из России. 2/3 она получает из других регионов, которые легко можно заменить - я не говорю в принципе, но 10-15 российских поставок можно заменить. Теперь у меня риторический вопрос: мы понимаем, что каждая тонна нефти куплена Европой в России - это финансирование агрессии и оккупации, или нет?" - отметил он.

По словам экс-президента, это риторический вопрос, "к которому мы не привыкли".

"Воевать можно различными способами. Ограничивать имперскую политику можно другими способами", - добавил он.