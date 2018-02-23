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ЄС міг би легко посилити економічні санкції проти Росії - Ющенко

ЄС міг би легко посилити економічні санкції проти Росії - Ющенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Європа могла б при бажанні легко замінити поставки російських енергоресурсів, що для РФ стало б великою втратою. Про це сказав екс-президент України Віктор Ющенко на IV Балтійсько-Чорноморському форумі, передає корреспондент УНН.

“Ми повинні говорити не лише про демократичний компонент чи про мілітарний компонент, економічний компонент — як без економіки, без здорових фінансів виграти? Як без солідарної позиції гуманітарної, чи санкційної? Один сюжет, який показує великі можливості, приведу в статистиці: 82% енергетичного ресурсу, який виробляє Росія, вона його продає в об’єднаній Європі, 82% нафти, газу, енергетики з того, що вона виробляє, продає в Західну Європу”, — зазначив він.

Ющенко підкреслив, що Західна Європа є головним покупцем Росії у сфері енергозабезпечення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ющенко: у Східній Європі на сьогодні є 6 конфліктів, всі вони - російські

"Якщо ви подивитесь на енергетичний баланс західної Європи, тільки 30% Європа необхідних енергоресурсів отримує з Росії. 2/3 вона отримує з інших регіонів, які легко можна замінити — я не кажу в принципі, але 10-15 російських поставок можна замінити. Тепер у мене риторичне запитання: ми розуміємо, що кожна тонна нафти куплена Європою в Росії — це є фінансування агресії і окупації, чи ні?"- зазначив він.

За словами екс-президента, це є риторичне запитання, “до якого ми не звикли”.

“Воювати можна різними способами. Обмежувати імперську політику можна іншими способами”, — додав він.

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