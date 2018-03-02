ЕС должен учесть поведение Москвы, принимая решение по "Северному потоку-2" - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Очередная попытка Москвы использовать газ как политическое оружие может повлиять на окончательное решение Евросоюза по "Северному потоку-2". Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу компании.
"Нынешняя ситуация с поставкой газа доказывает, что диверсификация была правильным решением. Благодаря нашим польским партнерам очередная попытка Москвы использовать газ как политическое оружие против Украины провалилась. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов учтут этот факт, когда принимать окончательное решение по "Северному потоку-2", - отметил А.Коболев.
Напомним, после того ПАО "Газпром" отказалось от поставок газа НАК "Нафтогаз Украины" Нафтогаз и польская компания PGNiG подписали контракт по закупкам газа.
Контракт с PGNiG будет действовать до конца марта 2018 года. Общий объем по нему составляет 60 млн куб. м. Поставки газа начались в пятницу 2 марта в 6:00 через ГРС "Германовице", которая соединяет польскую ГТС с украинской.