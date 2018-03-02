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ЄС має врахувати поведінку Москви, приймаючи рішення щодо “Північного потоку-2” - Коболєв

ЄС має врахувати поведінку Москви, приймаючи рішення щодо “Північного потоку-2” - Коболєв

Київ • УНН

 • 7524 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Чергова спроба Москви використати газ як політичну зброю може вплинути на остаточне рішення Євросоюзу щодо “Північного потоку-2”. Про це заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, передає УНН з посиланням на повідомлення в прес-службу компанії.

"Нинішня ситуація з поставкою газу доводить, що диверсифікація була правильним рішенням. Завдяки нашим польським партнерам чергова спроба Москви використати газ як політичну зброю проти України провалилася. Сподіваюся, що ЄС та уряди відповідних країн-членів врахують даний факт, коли ухвалюватимуть остаточне рішення щодо “Північного потоку-2”, — зазначив А.Коболєв.

Нагадаємо, після того ПАТ “Газпром” відмовився від постачання газу НАК “Нафтогаз України”, Нафтогаз та польська компанія PGNiG підписали контракт щодо закупівель газу.

Контракт з PGNiG діятиме до кінця березня 2018 року. Загальний обсяг за ним складає 60 млн куб. м. Поставки газу почалися у п’ятницю 2 березня о 6 годині ранку через ГРС “Германовіце”, яка з’єднує польську ГТС з українською.

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