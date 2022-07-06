ЕС должен быть готов к полному отключению российского газа - глава Еврокомиссии

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«Нам необходимо уже сейчас готовиться к дальнейшим перебоям с поставками газа и даже к полному прекращению поставок российского газа. Для примера: сегодня 12 государств-членов уже напрямую затронуты частичным или полным отключением российского газа. Это очевидно: путин продолжает использовать энергию как оружие», - заявила фон дер Ляйен.

Детали

Именно поэтому, по ее словам, Европейская комиссия сейчас работает над планом действий в чрезвычайной ситуации. Он будет представлен к середине июля.

«Государства-члены имеют свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях. Это хорошо, но я думаю, что нам необходимо европейское сотрудничество и общие действия, как 27-и. Мы должны быть уверены, что в случае полного прекращения поставок газ будет поступать туда, где он больше всего нужен. Мы должны обеспечить европейскую солидарность. И нам нужно защитить единый рынок, а также цепочки поставок в промышленности», - подчеркнула глава ЕК.

Напомним

Ранее в Германии заявили, что ожидают возможность того, что россия продолжит приостанавливать поток газа через газопровод "Северный поток-1" после запланированной остановки на техническое обслуживание в этом месяце.