В Германии заявили, что Россия может задержать поставки газа из-за "Северного потока-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Германия должна столкнуться с возможностью того, что Россия продолжит приостанавливать поток газа через газопровод "Северный поток-1" после запланированной остановки на техническое обслуживание в этом месяце, заявил в субботу министр экономики Роберт Хабек, пишет УНН.
Детали
Роберт Хабек сказал, что дальнейшее сокращение или полное прекращение поставок природного газа могло бы быть рациональным шагом со стороны Москвы, и это соответствовало бы моделям действий, которые до сих пор пытались дестабилизировать Европу.
Страны ЕС видят в этом закономерность, и это может привести к такому сценарию.
В прошлом месяце Германия перешла ко второму этапу трехуровневого чрезвычайного газового плана после того, как Россия сократила поставки из-за "Северного потока-1".
Этот газопровод, поставляющий газ из России в Европу по дну Балтийского моря, планируют закрыть на ежегодное техническое обслуживание с 11 по 21 июля.
Напомним
Германия имеет основания упразднить исключения из законодательства, предоставленные “Северному потоку-1”.