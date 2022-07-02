У Німеччині заявили, що Росія може затримати постачання газу через "Північний потік-1"

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Роберт Хабек сказав, що подальше скорочення або повне припинення поставок природного газу могло б бути раціональним кроком з боку Москви, і це відповідало б моделі дій, які дотепер намагалися дестабілізувати Європу.

Країни ЄС бачуть у цьому закономірність, і це може призвести до такого сценарію.

Минулого місяця Німеччина перейшла до другого етапу трирівневого надзвичайного газового плану після того, як Росія скоротила постачання через "Північний потік-1".

Цей газопровід, який постачає газ з Росії в Європу дном Балтійського моря, планують закрити на щорічне технічне обслуговування з 11 по 21 липня.

Нагадаємо

Німеччина має підстави скасувати виключення із законодавства, надані “Північному потоку-1”.