У Німеччині заявили, що Росія може затримати постачання газу через "Північний потік-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Німеччина повинна зіткнутися з можливістю того, що Росія продовжить призупиняти потік газу через газопровід "Північний потік-1" після запланованої зупинки на технічне обслуговування цього місяця, заявив у суботу міністр економіки Роберт Хабек, пише УНН.
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Роберт Хабек сказав, що подальше скорочення або повне припинення поставок природного газу могло б бути раціональним кроком з боку Москви, і це відповідало б моделі дій, які дотепер намагалися дестабілізувати Європу.
Країни ЄС бачуть у цьому закономірність, і це може призвести до такого сценарію.
Минулого місяця Німеччина перейшла до другого етапу трирівневого надзвичайного газового плану після того, як Росія скоротила постачання через "Північний потік-1".
Цей газопровід, який постачає газ з Росії в Європу дном Балтійського моря, планують закрити на щорічне технічне обслуговування з 11 по 21 липня.
Нагадаємо
Німеччина має підстави скасувати виключення із законодавства, надані “Північному потоку-1”.