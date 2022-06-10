Німеччина має підстави скасувати виключення із законодавства для “Північного потоку-1” - Макогон

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“Німецький уряд виходив з того, що цей газогін мав сприяти розвитку конкурентного ринку, зміцнити енергетичну безпеку Європи тощо. Наразі ми бачимо, що підстав вважати, що „Північний потік-1“ якось сприяє енергетичній безпеці Європи немає. Навпаки — росія створила енергетичну кризу, росія зупинила постачання газу до ряду країн”, — пояснив Макогон в ефірі одного з телеканалів.

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З його слів, від зупинки чи обмеження транзиту газу “Північним потоком-1” не постраждають європейські споживачі, адже поки Європа готується до відмови від російського газу, транспортувати ресурс до країн ЄС можна маршрутом через Україну, як це було до будівництва російських газопроводів.

Українська ГТС — розгалужена з численними точками входу/виходу, що з’єднуються із суміжними газотранспортними системами країн-членів ЄС, що забезпечує технологічну гнучкість та підвищену безпеку енергопостачання до Європи, зазначають в ОГТСУ.

Та передусім це можливість убезпечити вітчизняну газотранспортну інфраструктуру від її руйнування російськими окупантами та гарантувати транспортування газу українським споживачам, додають в пресслужбі Оператора.

Нагадаємо

Оператор ГТС України та НАК “Нафтогаз України” звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи “Північного потоку — 1”.

Як вважає генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Німеччина може в односторонньому порядку обмежити транспортування газу через “Північний потік-1” без узгоджень з Угорщиною чи іншими країнами. При цьому до введення повного ембарго на газ обсяги транзиту до ЄС варто спрямувати на український маршрут, щоб підвищити безпеку постачання газу до Європи та забезпечити більш надійний захист українській газотранспортній інфраструктурі, вважає він.

Раніше УНН писав, що Україна має потужності, щоб забезпечити необхідний транзит до європейських споживачів у разі зупинки “Північного Потоку — 1”.