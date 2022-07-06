ЄС має бути готовим до повного відключення російського газу - голова Єврокомісії

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«Нам необхідно вже зараз готуватися до подальших перебоїв із постачанням газу і навіть до повного припинення постачання російського газу. Для прикладу: сьогодні 12 держав-членів вже безпосередньо торкнулися часткове або повне відключення російського газу. Це очевидно: путін продовжує використовувати енергію як зброю», - заявила фон дер Ляєн.

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Саме тому, за її словами, Європейська комісія зараз працює над планом дій у надзвичайній ситуації. Його буде представлено до середини липня.

«Держави-члени мають свої національні плани дій у надзвичайних ситуаціях. Це добре, але я думаю, що нам потрібна європейська співпраця та спільні дії, як 27-и. Ми повинні бути впевнені, що у разі повного припинення постачання газ надходитиме туди, де він найбільше потрібен. Ми маємо забезпечити європейську солідарність. І нам потрібно захистити єдиний ринок, а також ланцюжки поставок у промисловості», - наголосила голова ЄК.

Нагадаємо

Раніше в Німеччині заявили, що очікують на можливість того, що Росія продовжить призупиняти потік газу через газопровід "Північний потік-1" після запланованої зупинки на технічне обслуговування цього місяця.