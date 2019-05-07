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ЕС хочет от Турции разъяснений отмены итогов выборов мэра Стамбула

ЕС хочет от Турции разъяснений отмены итогов выборов мэра Стамбула

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Европейский Союз призвал ответственную избирательную комиссию в Турции немедленно представить обоснования решения относительно отмены местных выборов в Стамбуле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

""Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования", - заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

Свободные, справедливые и прозрачные выборы необходимы для любой демократии, а также для отношений между ЕС и Турцией, отметили Могерини и Хан.

"Для избирательной комиссии Стамбула важно иметь возможность выполнять свою работу независимым, открытым и прозрачным образом", - указали они.

Кроме того, считают представители ЕС, организаторам выборов стоит пригласить и международных наблюдателей.

В результате мартовского голосования на выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР). ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях.

Избирательная комиссия 6 мая аннулировала результаты голосования. По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, новое голосование пройдет 23 июня.

При этом МИД Турции в приведенной агентством заявлении призвал политиков и сотрудников СМИ зарубежных стран уважать решение ЦИК страны, в том числе по вопросу проведения повторного голосования на муниципальных выборах в Стамбуле.

"Критика некоторых зарубежных инстанций турецкого ЦИК неприемлема и носит ярко выраженный политический характер. Призываем все стороны уважать решения, принимаемые в рамках закона", - говорится в заявлении.

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