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ЄС хоче від Туреччини роз'яснень скасування підсумків виборів мера Стамбула

ЄС хоче від Туреччини роз'яснень скасування підсумків виборів мера Стамбула

Київ • УНН

 • 9315 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Європейський Союз закликав відповідальну виборчу комісію у Туреччині негайно представити обґрунтування рішення щодо скасування місцевих виборів в Стамбулі. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

"Обгрунтування цього рішення, що далеко йде, ухваленого у вкрай політизованому контексті, має бути негайно відкрите для публічного розслідування", - заявили верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні і комісар з питань розширення ЄС Йоханнес Хан.

Вільні, справедливі і прозорі вибори необхідні для будь-якої демократії, а також для відносин між ЄС і Туреччиною, відзначили Могеріні і Хан.

"Для виборчої комісії Стамбула важливо мати можливість виконувати свою роботу незалежним, відкритим і прозорим чином", - вказали вони.

Окрім того, вважають представники ЄС, організаторам виборів варто запросити і міжнародних спостерігачів.

У результаті березневого голосування на виборах мера Стамбула перемогу здобув представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу. Він отримав майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3%), ніж колишній прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим, висунутий на посаду мера правлячою "Партією справедливості і розвитку" (ПСР). ПСР опротестувала результати, заявивши про численні порушення.

Виборча комісія 6 травня анулювала результати голосування. За повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, нове голосування пройде 23 червня.

При цьому МЗС Туреччини у наведеній агентством заяві закликало політиків і співробітників ЗМІ зарубіжних країн поважати рішення ЦВК країни, у тому числі з питання проведення повторного голосування на муніципальних виборах в Стамбулі.

"Критика деяких зарубіжних інстанцій турецького ЦВК неприйнятна і носить яскраво виражений політичний характер. Закликаємо усі сторони поважати рішення, що ухвалюються у межах закону", - йдеться в заяві.

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