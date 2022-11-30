ЕС хочет сократить отходы от упаковки на 15% к 2040 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейская комиссия предложила сократить отходы от упаковки на 15% к 2040 году и сделать ее более экологичной, информирует УНН.
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"Чрезмерная упаковка причиняет нам неудобства и все больший вред окружающей среде", - заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.
"Я думаю, что каждый сталкивался с этим, вы заказываете что-то онлайн, и оно приходит в огромной полупустой коробке".
Детали
Комиссия хочет, чтобы компании предлагали больше товаров в многоразовой упаковке, урезали мелкую пластиковую упаковку и ввели систему обязательного залога.
Новая цель – дополнение к существующим амбициям относительно расширения возможностей повторного использования и переработки, а также увеличение использования переработанного пластика в упаковке. В настоящее время количество отходов упаковки в Европейском Союзе растет быстрее, чем уровень ее переработки, заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкевичюс.
Согласно пресс-релизу, если эта тенденция сохранится, количество отходов пластиковой упаковки увеличится на 46% к 2030 году.
Целью комиссии является сокращение более 20 миллионов тонн выбросов парниковых газов и экономия 1,1 миллиона кубометров воды при производстве упаковки. Исполнительные власти ЕС также хотят ввести новую этикетку, на которой будет указано, из чего сделана упаковка и в какой мусорный бак ее следует выбрасывать.
Комиссия также предложила новую сертификацию для некоторых технологий удаления углерода и методов ведения сельского хозяйства, направленную на более качественную количественную оценку, мониторинг и проверку того, сколько углерода удаляется из атмосферы.
"Это предложение имеет важное значение для достижения цели ЕС стать к 2050 году первым в мире климатически нейтральным континентом", - говорится в пресс-релизе.
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