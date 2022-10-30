В США побудують масштабний завод з видалення СО2 з атмосфери

Деталі

Компанія “Carbon Engineering”, яка займається уловлюванням CO2 з повітря з 2015 року, заявила про розгортання технології ЦАП мегатонного масштабу.

За словами генерального директора “OXY” Вікі Голлуб, їх завод буде вловлювати до 500 000 тонн CO2 щороку. Після завершення роботи об’єкт видалятиме близько 36 000 тонн CO2 в повітрі на рік. Це відповідає лише 0,0001% від 36 мільярдів тонн CO2, які викидає людина щороку.

Найбільший завод з уловлювання вуглецю та чистий нуль

Компанія уже взяла на себе зобов’язання досягти чистого нуля вуглецю в повітрі до 2050 року. Зокрема, вона прагне звести нанівець викиди від клієнтів, які спалюють нафтові та газові видобутки. Ці викиди становлять аж 80% загальних викидів фірм.

У компанії заявили, що створення найбільшого в світі заводу з уловлювання вуглецю є одним зі способів стати частиною енергетичного переходу. Це тому, що використання CO2, утвореного діяльністю людини, є способом, за допомогою якого підприємство може продовжувати поступовий видобуток нафти.

Завод “Direct Air Capture” покладатиметься на технологію вловлювання вуглецю для всмоктування викидів безпосередньо з промислових джерел або з повітря, яке буде закачуватися під землю.

Уловлений CO2 можна безпечно секвеструвати глибоко під землею в соляних утвореннях. Він також корисний у виробництві вуглеводнів для палива з низьким вмістом вуглецю та в таких продуктах, як хімікати та будівельні матеріали.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Туреччина та Лівія підписали угоду про морський видобуток вуглеводнів. В Тріполі здійнявся скандал.