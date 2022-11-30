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ЄС хоче скоротити відходи від упаковки на 15% до 2040 року

ЄС хоче скоротити відходи від упаковки на 15% до 2040 року

Київ • УНН

 • 896959 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейська комісія запропонувала скоротити відходи від упаковки на 15% до 2040 року і зробити її більш екологічною, інформує УНН.

Цитата

"Надмірна упаковка завдає нам незручностей і все більшої шкоди навколишньому середовищу", - заявив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс.

"Я думаю, що кожен стикався з цим, ви замовляєте щось онлайн, і воно приходить у величезній напівпорожній коробці".

Деталі

Комісія хоче, щоб компанії пропонували більше товарів у багаторазовій упаковці, урізали дрібну пластикову упаковку та запровадили систему обов'язкової застави.

Нова мета є доповненням до існуючих амбіцій щодо розширення можливостей повторного використання та переробки, а також збільшення використання переробленого пластику в упаковці. В даний час кількість відходів упаковки в Європейському Союзі зростає швидше, ніж рівень її переробки, заявив комісар ЄС з навколишнього середовища Віргініюс Сінкевічюс.

Згідно з пресрелізом, якщо ця тенденція збережеться, кількість відходів пластикового пакування збільшиться на 46% до 2030 року.

Метою комісії є скорочення понад 20 мільйонів тонн викидів парникових газів та економія 1,1 мільйона кубометрів води при виробництві упаковки. Виконавча влада ЄС також хоче запровадити нову етикетку, на якій буде вказано, з чого зроблено упаковку і в який сміттєвий бак її слід викидати.

Комісія також запропонувала нову сертифікацію для деяких технологій видалення вуглецю та методів ведення сільського господарства, спрямовану на якіснішу кількісну оцінку, моніторинг та перевірку того, скільки вуглецю видаляється з атмосфери.

"Ця пропозиція має важливе значення для досягнення мети ЄС стати до 2050 року першим у світі кліматично нейтральним континентом", - йдеться у пресрелізі.

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