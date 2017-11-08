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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26304 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 85019 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 81834 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100102 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75780 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101650 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101317 просмотра

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Актуальное
ЕС хочет предоставить Украине отдельное окно в "Erasmus +"

ЕС хочет предоставить Украине отдельное окно в "Erasmus +"

Киев  •  УНН

 • 12764 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. ЕС рассмотрит возможность открытия для Украины отдельного окна в "Erasmus +". Такое поручение дал своему кабинету комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Хан после переговоров с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Минобразования.

"В течение последних 20 лет Европейская Комиссия продолжает предлагать студентам образовательные возможности и предложения сотрудничества для вузов Украины с помощью программы "Erasmus +" и ее предшественников - "Tempus", "Erasmus Mundus" и "Jean Monnet". Также хочу подчеркнуть, что после принятия важных законов Украины "О высшем образовании" (2014) и "Об образовании" (2017) Украина предоставляет первоочередное внимание образовательным реформам", - отметила Гриневич.

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Речь шла также о том, что отдельное окно в "Erasmus +" раскроет новые возможности для развития образования в Украине.

Так, программа позволяет иметь отдельную корзину денег, которые идут только на выбранную страну. То есть это дает возможности для финансирования национальных проектов в высшем образовании, за которые конкуренция будет только среди вузов Украины, а не среди вузов всей Европы.

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В пресс-службе Минобразования отметили, что Украина является одной из самых успешных стран в смысле выбранных проектов "Erasmus +" - Capacity Building for Higher Education (CBHE), Международной кредитной мобильности (ICM) и Жана Моне (JM).

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