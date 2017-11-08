ЕС хочет предоставить Украине отдельное окно в "Erasmus +"

"В течение последних 20 лет Европейская Комиссия продолжает предлагать студентам образовательные возможности и предложения сотрудничества для вузов Украины с помощью программы "Erasmus +" и ее предшественников - "Tempus", "Erasmus Mundus" и "Jean Monnet". Также хочу подчеркнуть, что после принятия важных законов Украины "О высшем образовании" (2014) и "Об образовании" (2017) Украина предоставляет первоочередное внимание образовательным реформам", - отметила Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стипендию ЕС "Erasmus +" получили 40 студентов из Украины

Речь шла также о том, что отдельное окно в "Erasmus +" раскроет новые возможности для развития образования в Украине.

Так, программа позволяет иметь отдельную корзину денег, которые идут только на выбранную страну. То есть это дает возможности для финансирования национальных проектов в высшем образовании, за которые конкуренция будет только среди вузов Украины, а не среди вузов всей Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 2 тыс. студентов примут участие во взаимном обмене от Эразмус +

В пресс-службе Минобразования отметили, что Украина является одной из самых успешных стран в смысле выбранных проектов "Erasmus +" - Capacity Building for Higher Education (CBHE), Международной кредитной мобильности (ICM) и Жана Моне (JM).