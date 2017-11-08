ЄС хоче надати Україні окреме вікно в “Erasmus +”

“Протягом останніх 20 років Європейська Комісія продовжує пропонувати студентам освітні можливості та пропозиції співпраці для ВНЗ України за допомогою програми „Erasmus +“ та її попередників — „Tempus“, „Erasmus Mundus“ та „Jean Monnet“. Також хочу підкреслити, що після прийняття важливих законів України „Про вищу освіту“ (2014 р.) та „Про освіту“ (2017 р.) Україна надає першочергову увагу освітнім реформам”, — зазначила Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стипендію ЄС "Erasmus+" отримали 40 студентів з України

Йшлося також про те, що окреме вікно в “Erasmus +” розкриє нові можливості для розвитку освіти в Україні. Так, програма дозволяє мати окремий кошик грошей, які йдуть лише на обрану країну. Тобто це дає можливості для фінансування національних проектів у вищій освіті, за які конкуренція буде лише серед ВНЗ України, а не серед вишів усієї Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 2 тис. студентів візьмуть участь у взаємному обміні від Еразмус+

У прес-службі МОН відзначили, що Україна є однією з найуспішніших країн у сенсі вибраних проектів “Erasmus +” — Capacity Building for Higher Education (CBHE), Міжнародної кредитної мобільності (ICM) та Жана Моне (JM).