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ЄС хоче надати Україні окреме вікно в “Erasmus +”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. ЄС розгляне можливість відкриття для України окремого вікна в “Erasmus +”. Таке доручення дав своєму кабінету комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан після перемовин з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич у Брюсселі, передає УНН із посиланням на МОН.

“Протягом останніх 20 років Європейська Комісія продовжує пропонувати студентам освітні можливості та пропозиції співпраці для ВНЗ України за допомогою програми „Erasmus +“ та її попередників — „Tempus“, „Erasmus Mundus“ та „Jean Monnet“. Також хочу підкреслити, що після прийняття важливих законів України „Про вищу освіту“ (2014 р.) та „Про освіту“ (2017 р.) Україна надає першочергову увагу освітнім реформам”, — зазначила Гриневич.

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Йшлося також про те, що окреме вікно в “Erasmus +” розкриє нові можливості для розвитку освіти в Україні. Так, програма дозволяє мати окремий кошик грошей, які йдуть лише на обрану країну. Тобто це дає можливості для фінансування національних проектів у вищій освіті, за які конкуренція буде лише серед ВНЗ України, а не серед вишів усієї Європи.

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У прес-службі МОН відзначили, що Україна є однією з найуспішніших країн у сенсі вибраних проектів “Erasmus +” — Capacity Building for Higher Education (CBHE), Міжнародної кредитної мобільності (ICM) та Жана Моне (JM).

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