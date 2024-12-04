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ЕС и Украина подписали соглашение о займе до 35 млрд евро

ЕС и Украина подписали соглашение о займе до 35 млрд евро

Киев  •  УНН

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Украина и ЕС подписали соглашение о макрофинансовой помощи до 35 млрд евро. Погашение кредита планируется осуществлять за счет прибылей от замороженных активов РФ в ЕС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).  заем будет погашаться за счет будущих прибылей от замороженных активов рф в Евросоюзе, сообщили в среду в Минфине, передает УНН.

Средства являются частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). 

Отмечается, что окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Предложенное финансирование США - $20 млрд, поэтому часть от ЕС может составлять €18 млрд. 

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих прибылей от замороженных суверенных активов рф в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение

- подчеркнули в Минфине.

Напомним 

24 октября Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA) и механизм поддержки погашения кредитов на 45 млрд евро (50 млрд долл.), предоставленных ЕС и партнерами по G7. Ожидается, что кредит MFA будет предоставлен до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок 45 лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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