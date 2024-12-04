ЕС и Украина подписали соглашение о займе до 35 млрд евро
Киев • УНН
Украина и ЕС подписали соглашение о макрофинансовой помощи до 35 млрд евро. Погашение кредита планируется осуществлять за счет прибылей от замороженных активов РФ в ЕС.
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). заем будет погашаться за счет будущих прибылей от замороженных активов рф в Евросоюзе, сообщили в среду в Минфине, передает УНН.
Средства являются частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
Отмечается, что окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Предложенное финансирование США - $20 млрд, поэтому часть от ЕС может составлять €18 млрд.
Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих прибылей от замороженных суверенных активов рф в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение
Напомним
24 октября Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA) и механизм поддержки погашения кредитов на 45 млрд евро (50 млрд долл.), предоставленных ЕС и партнерами по G7. Ожидается, что кредит MFA будет предоставлен до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок 45 лет.