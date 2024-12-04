ЕС и Украина подписали соглашение о займе до 35 млрд евро

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). заем будет погашаться за счет будущих прибылей от замороженных активов рф в Евросоюзе, сообщили в среду в Минфине, передает УНН.

Средства являются частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Отмечается, что окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Предложенное финансирование США - $20 млрд, поэтому часть от ЕС может составлять €18 млрд.

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих прибылей от замороженных суверенных активов рф в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение