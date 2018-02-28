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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59079 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71023 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73961 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106026 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99972 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104313 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111309 просмотра

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ЕС и США в марте собираются обсудить в Берлине ядерное соглашение с Ираном - Reuters

ЕС и США в марте собираются обсудить в Берлине ядерное соглашение с Ираном - Reuters

Киев  •  УНН

 • 9967 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Официальные лица ЕС и США планируют встретиться в марте в Берлине для проведения переговоров относительно Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) иранской ядерной программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Европейский дипломат-инкогнито заявил агентству, что встреча запланирована на 15 марта. Другие подробности не приводятся.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Исламской Республики в связи с её ядерной программой Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив её под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.

Напомним, 13 октября 2017 президент Дональд Трамп анонсировал в новую, более жесткую стратегию США в отношении Ирана. Американский лидер отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в изменений в СВПД, иначе, по его утверждению, США выйдут из иранского соглашения.

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