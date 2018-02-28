ЕС и США в марте собираются обсудить в Берлине ядерное соглашение с Ираном - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Официальные лица ЕС и США планируют встретиться в марте в Берлине для проведения переговоров относительно Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) иранской ядерной программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Европейский дипломат-инкогнито заявил агентству, что встреча запланирована на 15 марта. Другие подробности не приводятся.
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Исламской Республики в связи с её ядерной программой Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив её под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.
Напомним, 13 октября 2017 президент Дональд Трамп анонсировал в новую, более жесткую стратегию США в отношении Ирана. Американский лидер отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в изменений в СВПД, иначе, по его утверждению, США выйдут из иранского соглашения.