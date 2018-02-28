ЄС і США збираються обговорити у березні в Берліні ядерну угоду з Іраном - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Офіційні особи ЄС і США планують зустрітися в березні в Берліні для проведення переговорів щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) іранської ядерної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Європейський дипломат-інкогніто заявив агентству, що зустріч запланована на 15 березня. Інші подробиці не наводяться.
П’ять постійних членів Ради Безпеки ООН (РФ, Велика Британія, Китай, США, Франція) і Німеччина в липні 2015 року узгодили з Іраном СВПД, спрямований на врегулювання кризи навколо ядерних розробок Тегерана. Домовленість передбачає скасування санкцій, введених раніше відносно Ісламської Республіки у зв’язку з її ядерною програмою Радбезом ООН, США та Євросоюзом. Натомість Тегеран зобов’язався обмежити свою ядерну діяльність, поставивши її під міжнародний контроль. Угода набула стадію реалізації в січні 2016 року.
Нагадаємо, 13 жовтня 2017 року президент Дональд Трамп анонсував в нову, більш жорстку стратегію США відносно Ірану. Американський лідер відмовився підтвердити виконання Ісламською Республікою угоди щодо ядерної програми і пообіцяв домагатися внесення в змін у СВПД, інакше, за його твердженням, США вийдуть з іранської угоди.