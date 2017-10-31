Партнеры будут следить за выполнением Соглашения о евроассоциации в режиме реального времени

По ее словам, запланированных ежегодных заседаний группы может быть недостаточными для достижения заявленной цели, поэтому не исключены и дополнительные заседания.

"На дополнительных заседаниях я бы хотела видеть более тесное сотрудничество, с одной стороны, а, с другой, предложения, как мы могли бы использовать те рычаги сотрудничества, которые у нас уже есть", - сказала она.

По мнению Р.Хармс, есть смысл выбрать трех "связистов", которые мониторили ход выполнения соглашений об ассоциации и обменивались важной информацией с другими членами этой рабочей группы, чтобы наблюдения были в режиме реального времени, а реакция - оперативной и своевременной.

Как сообщал УНН, до мая ЕС и страны Восточного партнерства оценят реализацию Соглашения о евроассоциации.