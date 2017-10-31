Партнеры будут следить за выполнением Соглашения о евроассоциации в режиме реального времени
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Работа группы по вопросам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не должна прерываться между пленарными заседаниями. Об этом во вторник, 31 октября, заявила на первом заседании в режиме ad hoc Специальной рабочей группы ПА Евронест по вопросам Соглашения об ассоциации сопредседатель ПА Евронест Ребекка Хармс, передает корреспондент УНН.
По ее словам, запланированных ежегодных заседаний группы может быть недостаточными для достижения заявленной цели, поэтому не исключены и дополнительные заседания.
"На дополнительных заседаниях я бы хотела видеть более тесное сотрудничество, с одной стороны, а, с другой, предложения, как мы могли бы использовать те рычаги сотрудничества, которые у нас уже есть", - сказала она.
По мнению Р.Хармс, есть смысл выбрать трех "связистов", которые мониторили ход выполнения соглашений об ассоциации и обменивались важной информацией с другими членами этой рабочей группы, чтобы наблюдения были в режиме реального времени, а реакция - оперативной и своевременной.
Как сообщал УНН, до мая ЕС и страны Восточного партнерства оценят реализацию Соглашения о евроассоциации.