ЄС і східні партнери стежитимуть за виконанням Угоди про євроасоціацію в режимі реального часу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Робота групи з питань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом не повинна перериватися між пленарними засіданнями. Про це у вівторок, 31 жовтня, заявила на першому засіданні у режимі ad hoc Спеціальної робочої групи ПА Євронест з питань Угоди про асоціацію співголова ПА Євронест Ребекка Хармс, передає кореспондент УНН.
За її словами, заплановані щорічні засідання групи можуть бути недостатніми для досягнення заявленої мети, тому не виключені й додаткові засідання.
"На додаткових засіданнях я б хотіла бачити більш тісне співробітництво, з одного боку, а, з іншого, пропозиції, як ми могли б використовувати ті важелі співпраці, які у нас уже є", - сказала вона.
На думку Р.Хармс, є сенс обрати трьох "зв'язківців", які б моніторили хід виконання угод про асоціацію та обмінювалися важливою інформацією з іншими членами цієї робочої групи, щоб спостереження були у режимі реального часу, а реакція – оперативною і вчасною.
Як повідомляв УНН, до травня ЄС та країни Східного партнерства оцінять реалізацію Угоди про євроасоціацію.