ЄС і східні партнери стежитимуть за виконанням Угоди про євроасоціацію в режимі реального часу

За її словами, заплановані щорічні засідання групи можуть бути недостатніми для досягнення заявленої мети, тому не виключені й додаткові засідання.

"На додаткових засіданнях я б хотіла бачити більш тісне співробітництво, з одного боку, а, з іншого, пропозиції, як ми могли б використовувати ті важелі співпраці, які у нас уже є", - сказала вона.

На думку Р.Хармс, є сенс обрати трьох "зв'язківців", які б моніторили хід виконання угод про асоціацію та обмінювалися важливою інформацією з іншими членами цієї робочої групи, щоб спостереження були у режимі реального часу, а реакція – оперативною і вчасною.

Як повідомляв УНН, до травня ЄС та країни Східного партнерства оцінять реалізацію Угоди про євроасоціацію.