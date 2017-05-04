ЕС и Норвегия продолжат сотрудничество по санкциям против РФ - Д.Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз и Норвегия продолжат сотрудничать относительно санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы знаем, кто является жертвами в этом конфликте, и мы продолжим работать вместе. Мы также сотрудничаем в том, что касается санкций в отношении России", - сказал Д.Туск после встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.
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Напомним, в феврале 2017 Президент Европейского Совета Дональд Туск во время встречи с Премьер-министром Украины поддержал необходимость продолжения санкций против Российской Федерации.