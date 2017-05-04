ЄС і Норвегія продовжать співпрацю щодо санкцій проти РФ - Д.Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Голова Євроради Дональд Туск заявив, що Євросоюз і Норвегія продовжать співпрацювати щодо санкцій, введених відносно Росії у зв’язку з ситуацією в Україні, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Ми знаємо, хто є жертвами в цьому конфлікті, і ми продовжимо працювати разом. Ми також співпрацюємо в тому, що стосується санкцій щодо Росії”, - сказав Д.Туск після зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Ерной Сольберг.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Порошенко і Д.Туск засудили спрямовані на порушення мінських угод дії РФ
Нагадаємо, у лютому 2017 року Президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі з Прем’єр-міністром України підтримав необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації.