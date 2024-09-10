ЕС и Армения начали переговоры о безвизовом режиме

В понедельник, 9 сентября, в Ереване Европейская Комиссия и Республика Армения объявили о начале диалога о либерализации визового режима. Об этом пишет УНН со ссылкой на Еврокомиссию.

Детали

В ЕС отметили, что визовый диалог является частью более широких рамок отношений между Евросоюзом и Арменией.

Еврокомиссия отметила, что будет поддерживать текущие усилия по поддержке комплексных реформ в Армении. Особенно в сферах, которые имеют решающее значение для будущих безвизовых поездок в ЕС, в частности:

безопасность документов,

управление границами и миграцией,

борьба с коррупцией и организованной преступностью,

соблюдение основных прав.

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Отмечается, что Европейская комиссия и правительство Армении будут тесно сотрудничать, чтобы обеспечить эффективное и результативное ведение диалога.

В ведомстве подчеркивают, что все контрольные показатели должны быть полностью выполнены до того, как Совет ЕС и Европейский парламент примут окончательное решение по либерализации визового режима.

Процесс потребует тесного сотрудничества с государствами-членами ЕС для тщательного мониторинга прогресса и развития событий.

Напомним

Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.