ЄС та Вірменія розпочали переговори про безвізовий режим
Київ • УНН
Європейська Комісія та Вірменія оголосили про початок діалогу щодо лібералізації візового режиму. ЄС підтримуватиме реформи у Вірменії у ключових сферах, необхідних для майбутніх безвізових поїздок.
У понеділок, 9 вересня, в Єревані Європейська Комісія та Республіка Вірменія оголосили про початок діалогу про лібералізацію візового режиму. Про це пише УНН з посиланням на Єврокомісію.
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У ЄС відзначили, що візовий діалог є частиною ширших рамок відносин між Євросоюзом та Вірменією.
Єврокомісія відзначила, що підтримуватиме поточні зусилля з підтримки комплексних реформ у Вірменії. Особливо у сферах, які мають вирішальне значення для майбутніх безвізових поїздок до ЄС, зокрема:
- безпека документів,
- управління кордонами та міграцією,
- боротьба з корупцією та організованою злочинністю,
- дотримання основних прав.
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Зазначається, що Європейська комісія та уряд Вірменії тісно співпрацюватимуть, щоб забезпечити ефективне та результативне ведення діалогу.
У відомстві підкреслюють, що всі контрольні показники мають бути повністю виконані до того, як Рада ЄС та Європейський парламент ухвалять остаточне рішення щодо лібералізації візового режиму.
Процес вимагатиме тісної співпраці з державами-членами ЄС для ретельного моніторингу прогресу та розвитку подій.
Нагадаємо
Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.