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ЄС та Вірменія розпочали переговори про безвізовий режим

ЄС та Вірменія розпочали переговори про безвізовий режим

Київ • УНН

 • 12486 перегляди

Європейська Комісія та Вірменія оголосили про початок діалогу щодо лібералізації візового режиму. ЄС підтримуватиме реформи у Вірменії у ключових сферах, необхідних для майбутніх безвізових поїздок.

У понеділок, 9 вересня, в Єревані Європейська Комісія та Республіка Вірменія оголосили про початок діалогу про лібералізацію візового режиму. Про це пише УНН з посиланням на Єврокомісію.

Деталі

У ЄС відзначили, що візовий діалог є частиною ширших рамок відносин між Євросоюзом та Вірменією. 

Єврокомісія відзначила, що підтримуватиме поточні зусилля з підтримки комплексних реформ у Вірменії. Особливо у сферах, які мають вирішальне значення для майбутніх безвізових поїздок до ЄС, зокрема:

  • безпека документів, 
  • управління кордонами та міграцією, 
  • боротьба з корупцією та організованою злочинністю, 
  •  дотримання основних прав.

Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік02.05.24, 10:10 • 16808 переглядiв

Зазначається, що Європейська комісія та уряд Вірменії тісно співпрацюватимуть, щоб забезпечити ефективне та результативне ведення діалогу. 

У відомстві підкреслюють, що всі контрольні показники мають бути повністю виконані до того, як Рада ЄС та Європейський парламент ухвалять остаточне рішення щодо лібералізації візового режиму.

Процес вимагатиме тісної співпраці з державами-членами ЄС для ретельного моніторингу прогресу та розвитку подій.

Нагадаємо

Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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