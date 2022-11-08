ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за подавления протестов - СМИ

Детали

Посланники на встрече ЕС в Брюсселе должны уже в среду поддержать предложения, направленные против нескольких иранских физических и юридических лиц, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными на конфиденциальных переговорах. Затем эти мероприятия будут обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в начале следующей недели.

Контекст

По меньшей мере 17 человек были убиты в Иране с пятницы, когда силы безопасности разогнали акции протеста на выходных в пограничных провинциях, где проживают некоторые из крупнейших этнических меньшинств страны, заявили в понедельник правозащитные группы.

Эти районы стали основными центрами беспорядков с тех пор, как 17 сентября в Иране начались общенациональные протесты после смерти Махсы Амини, 22-летней курдской иранки, которая была задержана полицией за якобы нарушение исламского дресс-кода.

Тегеран неоднократно называл протесты беспорядками, спровоцированными зарубежными странами, и отвергал как «лицемерие» международную критику насилия со стороны сил безопасности.

17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, включая "полицию морали" и ее команды по киберзащите, а также министра связи в связи с подавлением правительством протестов. Ограничения включали поездки и замораживание активов.