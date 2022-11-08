ЄС готує нові санкції проти Ірану через придушення протестів - ЗМІ

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Посланці на зустрічі ЄС у Брюсселі мають уже у середу підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, заявили люди, які побажали залишитись неназваними на конфіденційних переговорах. Потім ці заходи обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.

Контекст

Щонайменше 17 людей було вбито в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки розігнали акції протесту на вихідних у прикордонних провінціях, де мешкають деякі з найбільших етнічних меншин країни, заявили у понеділок правозахисні групи.

Ці райони стали основними осередками заворушень з того часу, як 17 вересня в Ірані почалися загальнонаціональні протести після смерті Махси Аміні, 22-річної курдської іранки, яка була затримана поліцією за нібито порушення ісламського дрес-коду.

Тегеран неодноразово називав протести заворушеннями, спровокованими зарубіжними країнами, і відкидав як «лицемірство» міжнародну критику насильства з боку сил безпеки.

17 жовтня ЄС ввів санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, включаючи "поліцію моралі" та її команди з кіберзахисту, а також міністра зв'язку у зв'язку з придушенням урядом протестів. Обмеження включали поїздки та заморожування активів.