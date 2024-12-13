ЕС готовит 15-й пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф

ЕС готовится ввести новый пакет санкций против террористического государства. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

В понедельник Европейский Союз планирует утвердить 15-й пакет санкций, направленный на усиление давления на рф из-за войны против Украины. Новые ограничения сосредоточены на борьбе с обходом санкций, в частности через использование так называемого «теневого флота» танкеров.

По информации источников, десятки судов, которые участвуют в нелегальных операциях по транспортировке нефти по заниженным ценам или занимаются перевозкой оружия, будут лишены доступа к европейским портам и услугам европейских компаний.

Кроме того, санкции коснутся участия иностранных наемников, в частности солдат из Северной Кореи, которые вовлечены в войну на стороне террористов.

Ожидается, что в санкционный список впервые будут внесены имена лиц, ответственных за гибридные атаки.

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