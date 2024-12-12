россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

Несмотря на многолетние санкции, россия ежегодно закупает тысячи западных винтовок и миллионы патронов от компаний из Европейского Союза и Соединенных Штатов. Напрямую их никто не продает, но через третьи страны значительные партии различного оружия попадают в Россию и затем используются в войне с Украиной. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider с чешским Investigace.cz, итальянским IrpiMedia и казахстанским Vlast.kz, пишет УНН.

Детали

Журналисты выяснили, что последние годы компании из Евросоюза, Соединенных Штатов (США) и Турции стали больше отправлять оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Экспорт оружия в эти страны за три года вырос в два с половиной раза: с 19 556 стволов в 2020 году до 53 211 в 2023-м, - говорится в публикации.

Расследователи отмечают, что экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз - с 68 единиц оружия в 2019-м до 1862 в 2023 году. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах не покупал оружие у Италии, однако в 2022 году получил 882 единицы вооружений, а в 2023-м - 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019 году до 18 843 штук в 2023 году.

Крупнейшим европейским производителем оружия, связанным с Россией, оказался люксембургский холдинг Beretta. В июне 2024 года российский импортер Beretta попал в санкционный список Минфина США. При этом холдинг Beretta, несмотря на санкции, остается мажоритарным владельцем российской компании.

В северокорейских ракетах, которыми россия бьет по Украине, нашли иностранные компоненты 2023 года выпуска - ГУР

Среди немецких оружейников связи с РФ сохраняет фирма Hans Wrage& Co из Гамбурга. Ее глава Фрауке Льоманн (Frauke Löhmann) по-прежнему владеет 15,96% в российской Русимпекс.

"Несмотря на войну в Украине, эта компания продолжает импортировать в рф японские карабины Miroku, немецкие Anschutz, охотничьи ружья Krieghoff, патроны Ruag Ammotec и RWS, в том числе армейских калибров", - пишет The Insider.

российские снайперы, как гражданские, так и военные, продолжают использовать западные винтовки и патроны вместо российского оружия. Это подтверждают протоколы соревнований снайперов, которые состоялись в сентябре прошлого года на Ангарском полигоне в аннексированном Крыму, - пишет издание.

Страны ЕС ввели эмбарго на поставки оружия в Россию еще после аннексии Крыма в 2014 году. Но, как отмечается в расследовании, до сих пор нет никаких мер контроля за экспортом в страны Таможенного союза - Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, которых с Россией объединяют единое таможенное пространство и военно-политический блок ОДКБ.

Напомним

Президент Украины заявил, что в российских ракетах, которые атакуют украинские школы, могут быть компоненты из Америки, Европы и Азии. Он отметил, что безопасность детей касается каждого.