ЕС готов рассматривать предоставление бюджетной поддержки Украине - еврокомиссар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В ЕС готовы рассматривать вопрос бюджетной поддержки Украины. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан во время встречи в Брюсселе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ .
Отмечается, что с Йоханнесом Ханом вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила весь комплекс актуальных вопросов отношений между Украиной и ЕС, а также имплементацию евроинтеграционных реформ, украинская сторона представила результаты первой фазы работы системы электронного декларирования.
Комиссар ЕС выразил удовлетворение своевременным окончанием процесса электронного декларирования в Украине, а также отметил готовность ЕС рассматривать предоставление бюджетной поддержки в реализации реформы государственного управления, антикоррупционной реформы и поддерживать усилия Украины в управлении миграционными процессами.
Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение путей завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула важность активного взаимодействия между институтами ЕС, Правительством Нидерландов и Украины для поиска взаимоприемлемого решения по этому вопросу.
Собеседники также затронули вопрос визовой либерализации. Вице-премьер отметила выполнение Украиной всех критериев Плана действий и выразила надежду на скорое завершение внутренних процедур ЕС о введении безвизового режима для украинских граждан.
Отдельно была обсуждена подготовка к саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 24 ноября.
Кроме этого, речь шла о взаимодействии Украины и ЕС в противодействии экономической агрессии России.