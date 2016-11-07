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ЄС готові розглядати надання бюджетної підтримки Україні – єврокомісар

ЄС готові розглядати надання бюджетної підтримки Україні – єврокомісар

Київ • УНН

 • 7128 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. ЄС готові розглядати питання бюджетної підтримки Україні. На цьому наголосив комісар ЄС із питань європейської політики сусідства та переговорів із розширення Йоханнес Хан під час зустрічі у Брюсселі із віце-прем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Зазначається, що із Йоханнесом Ханом віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила весь комплекс актуальних питань відносин між Україною та ЄС, а також імплементацію євроінтеграційних реформ, українська сторона представила результати першої фази роботи системи електронного декларування.

Комісар ЄС висловив задоволення вчасним закінченням процесу електронного декларування в Україні, а також наголосив на готовності ЄС розглядати надання бюджетної підтримки у реалізації реформи державного управління, антикорупційної реформи та підтримувати зусилля України в управлінні міграційними процесами.

Однією з ключових тем зустрічі стало обговорення шляхів завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила важливість активної взаємодії між інституціями ЄС, Урядом Нідерландів та Україною задля пошуку взаємоприйнятного рішення з цього питання.

Співрозмовники також торкнулися питання візової лібералізації. Віце-прем'єр наголосила на виконанні Україною всіх критеріїв Плану дій та висловила сподівання на швидке завершення внутрішніх процедур ЄС щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян.

Окремо було обговорено підготовку до саміту Україна-ЄС, що відбудеться в Брюсселі 24 листопада.

Окрім цього, йшлося про взаємодію України і ЄС у протидії економічній агресії Росії.

Українські Національні Новини

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