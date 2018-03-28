ЕС даст Греции 6,7 млрд евро помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейский стабилизационный фонд одобрил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 6,7 миллиарда евро, мотивировав это решение тем, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло необходимые меры экономии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Первая часть транша - 5,7 миллиарда евро - будет перечислена 28 марта, выплата оставшейся суммы ожидается в мае. Средства предназначены для обслуживания кредитов, а также создание резервного запаса.
С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной стабилизационным фондом, составит 46 миллиардов евро. При этом общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 миллиардов евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС устанавливают сроки следующей волны расширения
Глава стабилизационного фонда Клаус Реглинг выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года. Условием для этого является осуществление Афинами остальных реформ, отметил он.
Греция получает международную финансовую помощь с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 миллиардов евро был согласован в 2015 году. В конце января 2018 года министры финансов стран Еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 миллиарда евро в рамках третьего пакета, отметив прогресс, которого достигли Афины.