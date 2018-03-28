ЄС дасть Греції 6,7 млрд євро допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Європейський стабілізаційний фонд схвалив виділення Греції чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 6,7 мільярда євро, мотивувавши це рішення тим, що грецький уряд виконав необхідні реформи і вжив необхідних заходів економії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Перша частина траншу - 5,7 мільярда євро - буде перерахована 28 березня, виплата решти суми очікується у травні. Кошти призначаються для обслуговування кредитів, а також створення резервного запасу.
З урахуванням четвертого траншу загальна сума фінансової підтримки Афінам, схваленої стабілізаційним фондом, становитиме 46 мільярдів євро. При цьому загальний обсяг третього пакету допомоги Греції становить 86 мільярдів євро.
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Очільник стабілізаційного фонду Клаус Реглінг висловив упевненість в тому, що Греція залишить програму фонду в серпні 2018 року. Умовою для цього є здійснення Афінами решти реформ, зазначив він.
Греція отримує міжнародну фінансову допомогу з 2010 року. Третій пакет фінансової допомоги в розмірі 86 мільярдів євро був узгоджений у 2015 році. Наприкінці січня 2018 року міністри фінансів країн Єврозони схвалили виділення Греції 6,7 мільярда євро в рамках третього пакету, зазначивши прогрес, якого досягли Афіни.