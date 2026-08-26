ЕС будет искать решение для покрытия дефицита бюджета Минобороны Украины в размере 27 млрд долларов

$44.710.0552.160.09
ukenru
Эксклюзив
07:05 • 2564 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
05:39 • 15687 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
04:52 • 22460 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
04:28 • 19341 просмотра
Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"Video
26 августа, 00:38 • 16058 просмотра
Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн
25 августа, 21:58 • 12222 просмотра
В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров
25 августа, 20:46 • 40349 просмотра
Зеленский отметил государственной наградой «Национальная легенда Украины» 20 выдающихся людейPhotoVideo
25 августа, 18:20 • 64848 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома
25 августа, 17:20 • 33133 просмотра
Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналистVideo
25 августа, 16:36 • 25051 просмотра
В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 24Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
69%
751мм
Популярные новости
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 22910 просмотра
СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторыPhotoVideo25 августа, 23:25 • 17313 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 17712 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон04:39 • 12437 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo06:00 • 6998 просмотра
публикации
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
07:05 • 2462 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto06:30 • 3356 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo06:00 • 7226 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома25 августа, 18:20 • 64837 просмотра
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки25 августа, 15:14 • 61768 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Ирина Терех
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Франция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон04:39 • 12563 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 17837 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 23043 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 64056 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 64297 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Отопление
The Washington Post
ATACMS

ЕС будет искать решение для покрытия дефицита бюджета Минобороны Украины в размере 27 млрд долларов

Киев • УНН

 • 758 просмотра

ЕС обсуждает помощь Украине для покрытия дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Решение ещё не определено.

ЕС будет искать решение для покрытия дефицита бюджета Минобороны Украины в размере 27 млрд долларов

Европейский Союз ищет возможности, чтобы покрыть дефицит бюджета Министерства обороны Украины в размере 27 миллиардов долларов. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова одному из телеканалов, передает УНН.

Детали

Я думаю, что вы могли рассчитывать на поддержку Европейского Союза с первого дня полномасштабного вторжения

 - подчеркнула посол ЕС в Украине.

По ее словам, ЕС продолжит обсуждать возможности помощи Украине в финансировании обороны.

Мы поддерживали Украину, поэтому будем искать решение. Всегда непросто, когда вам сообщают новости, которых вы не ожидали, но сейчас мы будем обсуждать и искать решение, как помочь. Это двадцать три с половиной миллиарда евро, или, как вы сказали, двадцать семь миллиардов долларов, которые упоминались вчера. Мы будем искать решение. Я не могу сказать вам, каким будет это решение

- заявила Катарина Матернова.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что война стала дороже, а Украине не хватает ресурсов для обороны и активных действий. За четыре месяца необходимо не уступить России.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина