ЕС будет искать решение для покрытия дефицита бюджета Минобороны Украины в размере 27 млрд долларов

Европейский Союз ищет возможности, чтобы покрыть дефицит бюджета Министерства обороны Украины в размере 27 миллиардов долларов. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова одному из телеканалов, передает УНН.

По ее словам, ЕС продолжит обсуждать возможности помощи Украине в финансировании обороны.

Мы поддерживали Украину, поэтому будем искать решение. Всегда непросто, когда вам сообщают новости, которых вы не ожидали, но сейчас мы будем обсуждать и искать решение, как помочь. Это двадцать три с половиной миллиарда евро, или, как вы сказали, двадцать семь миллиардов долларов, которые упоминались вчера. Мы будем искать решение. Я не могу сказать вам, каким будет это решение