ЕС будет искать решение для покрытия дефицита бюджета Минобороны Украины в размере 27 млрд долларов
Киев • УНН
ЕС обсуждает помощь Украине для покрытия дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Решение ещё не определено.
Европейский Союз ищет возможности, чтобы покрыть дефицит бюджета Министерства обороны Украины в размере 27 миллиардов долларов. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова одному из телеканалов, передает УНН.
Детали
Я думаю, что вы могли рассчитывать на поддержку Европейского Союза с первого дня полномасштабного вторжения
По ее словам, ЕС продолжит обсуждать возможности помощи Украине в финансировании обороны.
Мы поддерживали Украину, поэтому будем искать решение. Всегда непросто, когда вам сообщают новости, которых вы не ожидали, но сейчас мы будем обсуждать и искать решение, как помочь. Это двадцать три с половиной миллиарда евро, или, как вы сказали, двадцать семь миллиардов долларов, которые упоминались вчера. Мы будем искать решение. Я не могу сказать вам, каким будет это решение
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что война стала дороже, а Украине не хватает ресурсов для обороны и активных действий. За четыре месяца необходимо не уступить России.