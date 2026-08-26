ЄС шукатиме рішення для покриття дефіциту бюджету Міноборони України у 27 млрд доларів

Європейський Союз шукає можливості, щоб закрити дефіцит бюджету Міністерства оборони України у розмірі 27 мільярдів доларів. Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова одному із телеканалів, передає УНН.

За її словами, ЄС продовжить обговорювати можливості допомоги Україні у фінансуванні оборони.

Ми підтримували Україну, тож шукатимемо рішення. Це завжди непросто, коли вам повідомляють новини, на які ви не розраховували, але ми зараз будемо обговорювати і шукати рішення, як допомогти. Це двадцять три з половиною мільярди євро, що як ви сказали двадцять сім мільярдів доларів, які згадувалися вчора. Ми будемо шукати рішення. Я не можу сказати вам, яким буде це рішення