ЄС шукатиме рішення для покриття дефіциту бюджету Міноборони України у 27 млрд доларів

$44.670.0352.090.07
ukenru
Ексклюзив
07:30 • 6328 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:17 • 7294 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
07:05 • 9950 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
05:39 • 17440 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
04:52 • 23995 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
04:28 • 20390 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
26 серпня, 00:38 • 16856 перегляди
Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн
25 серпня, 21:58 • 12580 перегляди
У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
25 серпня, 20:46 • 40660 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
25 серпня, 18:20 • 66453 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.1м/с
47%
751мм
Популярнi новини
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 25237 перегляди
СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – моніториPhotoVideo25 серпня, 23:25 • 18694 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 19895 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 14689 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 11019 перегляди
Публікації
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:30 • 6350 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
07:05 • 9962 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 6360 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 11249 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 66459 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Ірина Терех
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Франція
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 14883 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 20103 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 25451 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 64843 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 65083 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Опалення
The Washington Post
ATACMS

ЄС шукатиме рішення для покриття дефіциту бюджету Міноборони України у 27 млрд доларів

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

ЄС обговорює допомогу Україні для покриття дефіциту оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів. Рішення ще не визначили.

ЄС шукатиме рішення для покриття дефіциту бюджету Міноборони України у 27 млрд доларів

Європейський Союз шукає можливості, щоб закрити дефіцит бюджету Міністерства оборони України у розмірі 27 мільярдів доларів. Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова одному із телеканалів, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що ви змогли розраховувати на підтримку Європейського Союзу з першого дня повномасштабного вторгнення

 - підкреслила посолка ЄС в Україні.

За її словами, ЄС продовжить обговорювати можливості допомоги Україні у фінансуванні оборони.

Ми підтримували Україну, тож шукатимемо рішення. Це завжди непросто, коли вам повідомляють новини, на які ви не розраховували, але ми зараз будемо обговорювати і шукати рішення, як допомогти. Це двадцять три з половиною мільярди євро, що як ви сказали двадцять сім мільярдів доларів, які згадувалися вчора. Ми будемо шукати рішення. Я не можу сказати вам, яким буде це рішення

- заявила Катаріна Матернова.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що війна подорожчала, а Україні бракує ресурсів для оборони й активних дій. За чотири місяці потрібно не поступитися росії.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна