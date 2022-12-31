ЕС будет решительно продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз будет продолжать решительно поддерживать Украину в 2023 году, передает УНН.
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“В 2022 году россия решила полностью отказаться от базовых прав человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года путин снова попытался обречь украинцев на тьму своими атаками. Мы решительно будем продолжать стоять рядом с Украиной, также в 2023 году”, — подчеркнул он.
Напомним
Боррель отметил, что российские военные преступления не останутся безнаказанными. Евросоюз будет продолжать без прекращения поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией рф.